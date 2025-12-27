Carbonia, niente bottiglie in vetro e metallo per il concerto di EroCaddeoIntorno a piazza Roma cambia anche la viabilità
Scattano oggi una serie di provvedimenti contenuti in un'ordinanza della polizia municipale in vista del concerto stasera in piazza Roma di EroCaddeo. Riguardano la viabilità e la sicurezza.
Il Comune di Carbonia ha predisposto alcune misure. La prima riguarda il divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo: dalle 17 alle ore 3 di domani in un raggio di 800 metri da Piazza Roma.
Poi, per motivi di sicurezza non sarà consentito accedere all’area del concerto con bottiglie di vetro o lattine.
Le attività commerciali potranno vendere bevande solo in contenitori di plastica o carta. Modifiche anche alla viabilità e divieti di sosta: dalle 15:30 alle 3 strade chiuse al traffico: via Roma, tratto compreso tra via Deledda e piazza Roma, via Manno, via Oberhausen, piazza Matteotti. I parcheggi saranno presso l'ex Tribunale, in piazza Ciusa, piazza Italia, Centro Intermodale. Chiuso il parcheggio delle torri di piazza Marmilla.
Disposta un'area dedicata alle persone con disabilità: è in prossimità del palco. La sicurezza è garantita dall'organizzazione con il piano di emergenza e controllo accessi.