Scattano oggi una serie di provvedimenti contenuti in un'ordinanza della polizia municipale in vista del concerto stasera in piazza Roma di EroCaddeo. Riguardano la viabilità e la sicurezza.

Il Comune di Carbonia ha predisposto alcune misure. La prima riguarda il divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo: dalle 17 alle ore 3 di domani in un raggio di 800 metri da Piazza Roma.

Poi, per motivi di sicurezza non sarà consentito accedere all’area del concerto con bottiglie di vetro o lattine.

Le attività commerciali potranno vendere bevande solo in contenitori di plastica o carta. Modifiche anche alla viabilità e divieti di sosta: dalle 15:30 alle 3 strade chiuse al traffico: via Roma, tratto compreso tra via Deledda e piazza Roma, via Manno, via Oberhausen, piazza Matteotti. I parcheggi saranno presso l'ex Tribunale, in piazza Ciusa, piazza Italia, Centro Intermodale. Chiuso il parcheggio delle torri di piazza Marmilla.

Disposta un'area dedicata alle persone con disabilità: è in prossimità del palco. La sicurezza è garantita dall'organizzazione con il piano di emergenza e controllo accessi.

