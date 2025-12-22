San Giovanni Suergiu, incidente sulla ss126 e traffico deviatoCoinvolte due auto, sul posto le squadre Anas e la Polizia locale
Incidente e caos traffico sulla ss 126 “Sud Occidentale Sarda” a San Giovanni Suergiu. Coinvolte due auto.
Un ferito, non grave, è stato portato in ospedale al Sirai per accertamenti.
Strada bloccata in entrambe le direzioni.
Il traffico per chi viaggia in direzione Sant’Antioco è deviato al km 9,5 sulla strada statale 195 “Sulcitana”; per chi si muove verso l’innesto con la statale 130 deviazione al km 7 sulla viabilità locale in via Vittorio Emanuele.
Sul posto radiomobile dei carabinieri di Carbonia, polizia, Anas e 118 della Sulcis Emergenze.