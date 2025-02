Un evento on line per aiutare i familiari a ritrovare Giacomo Solinas, il 40enne di Gonnesa di cui non si hanno notizie da 19 mesi.

Per dare ancora maggiore diffusione al volantino di ricerca di Giacomo, è stato organizzato un evento on line per domani.

«Sabato alle 17 condivideremo simultaneamente on line la locandina con foto e dati di Giacomo - dice Lidia Pistis, madre di Giacomo Solinas - la condivisione avverrà in tutti i social, Facebook, Instagram e Tik Tok, sperando di diffondere il più possibile il nostro appello. Aiutateci a trovare Giacomo».

Giacomo è uscito di casa l'8 luglio 2023, ufficialmente diretto al Nord Sardegna per la stagione. Ma lì non è mai arrivato. È stato ripreso da alcune telecamere del paese mentre si dirigeva a Seddas Modditzis, nelle campagne gonnesine. Da allora nessuna notizia per la famiglia, tutte le segnalazioni arrivate purtroppo non hanno dato risultati.

Per questo, con l’evento online di sabato, la famiglia spera di dare risonanza al caso e trovare aiuto nelle ricerche.

