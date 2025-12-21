La Dea bendata bacia il Sulcis sotto Natale. La cifra non è da capogiro (poco meno 50mila euro in tutto) ma ha fatto felici 47 famiglie del territorio che si portano a casa oltre 1000 euro ognuna.

Il tutto grazie ad un sistema suddiviso in 47 quote da 10,50 euro l’una che gli scommettitori hanno giocato nella ricevitoria del centro commerciale Le Tre Finestre di Carbonia. Una boccata d’ossigeno per tante famiglie che potranno passare una Natale con una tredicesima extra.

«Sono entusiasta», dice Valeria Testaverde, titolare della ricevitoria, «che ancora una volta sia stato il Sulcis ad essere premiato, ma lo sono ancora di più perché a vincere sono stati dei miei clienti . Cosa dire di più? Nuon Natale da parte di tutto lo staff della ricevitoria».

© Riproduzione riservata