Carbonia, anche gli ultras biancoblù fanno gli auguri alla città per gli 87 anniUno striscione appeso fuori dallo Zoboli in segno di affetto e stima per la storia del centro inaugurato nel 1938
Anche gli ultras del Carbonia calcio che seguono il club in ogni angolo della Sardegna ovunque si giochi il campionato di Eccellenza, hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla città che oggi ha celebrato gli 87 anni dal giorno della sua inaugurazione, avvenuta il 18 dicembre del 1938.
I sostenitori della formazione mineraria lo hanno fatto affiggendo all'esterno dello stadio Zoboli (di nuovo casa del Carbonia dopo l'inizio di stagione è cominciato a Calasetta e poi Narcao per i lavori di ristrutturazione), uno striscione significativo che rimanda alle difficili condizioni in cui i primi minatori e operai che giunsero nella erigenda città si trovavano ad affrontare pur di continuare a vivere.
Un omaggio molto sentito e non è la prima volta che gli ultras manifestano vicinanza e affetto alla città.