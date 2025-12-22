Ha tentato di rubare oltre cento metri di cavi in rame dall’area mineraria di Campo Pisano, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Si è concluso nella mattinata odierna, con la convalida dell’arresto, il rito direttissimo nei confronti di un 35enne, muratore, celibe, residente a Domusnovas e già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias per tentato furto aggravato.

L’episodio risale al fine settimana, quando i militari sono intervenuti nell’area mineraria di Campo Pisano a seguito di una segnalazione arrivata al 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che l’uomo era entrato nel sito dopo aver forzato la recinzione perimetrale e che aveva già tranciato circa 105 metri di cavi, già pronti per essere portati via.

Il tempestivo intervento delle pattuglie ha consentito di bloccare il 35enne ancora all’interno dell’area, recuperare il materiale e restituirlo al legittimo proprietario.

