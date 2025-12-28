Quella nella foto è Cagliari vista dal Margine Rosso. «Fake, è un fotomontaggio», diranno gli inesperti. Lo hanno già fatto spesso, anche nei giorni scorsi, davanti a scatti simili di Marcello Carro (qui il link al profilo Facebook), che si definisce “fotografo professionista che non intende diventarlo, ma amo fare foto catturando emozioni”.

Cagliari vista dal Margine Rosso (Foto: Marcos De Julia Photography)

Ma non c’è alcun trucco o ritocco nell’immagine che riprende la spiaggia, la Torre di San Pancrazio e, sullo sfondo, la parte bassa di Monte Arcosu.

A spiegare la tecnica è lo stesso fotografo: «Per coloro che diranno che a occhio nudo la visuale non è la stessa e quindi la foto non ritrae la realtà, e già questo farebbe abbastanza ridere, rispondo che è invece questione di occhio e di saper osservare i dettagli di ciò che ci circonda».

Gli era capitato tante volte di fare una passeggiata su questa parte del Poetto «e avevo sempre pensato, vedendo Cagliari sullo sfondo e i monti dietro, che con un teleobiettivo ne sarebbe uscita una foto molto particolare, così è stato. Non appena in possesso di un buon teleobiettivo e trovata una giornata con buona visibilità, ho realizzato la foto. E, cosa incredibile, è venuta esattamente come l’avevo immaginata guardando la scena a occhio nudo». Non c’è trucco e non c’è inganno.

Enrico Fresu

