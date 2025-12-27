Sarà una finale inedita quella che domani mattina 28 dicembre allo stadio Zoboli servirà a capire chi si porterà a casa la 62esima edizione della prestigiosa coppa Santa Barbara di calcio, categoria Allievi: in campo scenderanno l’Iglesias, detentore del titolo, e il Carloforte.

L’Iglesias, impegnato nel campionato regionale fascia B, ha superato in semifinale l’Antiochense (campionato provinciale) per 5-0, mentre il Carloforte (campionato provinciale) ha superato 2-1 il Carbonia (impegnato nel campionato regionale fascia A). L’Iglesias andrà a caccia della sua quinta affermazione in coppa nella fase locale (se ne sommano due nella fase regionale). Mai nessuna affermazione per i tabarchini. Organizzata dalla Delegazione Figc del Sulcis Iglesiente, fischio d’inizio con terna arbitrale alle 10. Anche stavolta è stato scelto lo stadio Zoboli perché da alcuni anni lo storico campo sportivo Santa Barbara (che vedrà presto la posa del manto sintetico) non riceve più il nullaosta all’omologazione.

