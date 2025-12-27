Paura e lieto fine nell’area dell’ex località mineraria di Masua, nel territorio comunale di Iglesias, dove nel pomeriggio di ieri un cane da caccia è rimasto bloccato su una parete rocciosa, senza riuscire più a tornare indietro.

L’animale si è allontanato dal suo padrone durante una battuta di caccia per inseguire un gregge di capre fino a raggiungere la cima di una parete impervia.

Una volta arrivato in alto, però, non è più riuscito a trovare una via di discesa ed è rimasto intrappolato sulla roccia.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario, che ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco.

Dal Comando di Cagliari è stata immediatamente inviata sul posto la squadra di pronto intervento degli specialisti Saf (Speleo Alpino Fluviali), addestrati per operare in ambienti difficili e ad alto rischio.

I vigili del fuoco hanno attrezzato la parete rocciosa con corde e dispositivi tecnici in dotazione.

Una manovra complessa, portata a termine con precisione e competenza, che ha permesso di raggiungere l’animale, metterlo in sicurezza e trasferirlo in una zona sicura.

Il cane, visibilmente spaventato ma in buone condizioni di salute, è stato infine riconsegnato al suo padrone, sano e salvo.

