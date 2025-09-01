Tragico incidente mortale nella mattinata di oggi: un'auto è uscita fuori strada sulla provinciale 108, tra Gonnesa e Portoscuso, in località Goroneddu. La vittima è un pensionato di 84 anni, residente a Carbonia: ha perso il controllo della sua Fiat Multipla, che si è schiantata contro la vegetazione circostante.

Nessuno avrebbe assistito all'incidente. Si presume che lo schianto sia avvenuto ben prima del ritrovamento della vettura: sono stati alcuni automobilisti di passaggio a effettuare la segnalazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'équipe sanitaria del 118, ma nonostante le manovre di rianimazione non c'è stato nulla da fare. Il decesso è sopraggiunto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto.

I carabinieri stanno ora eseguendo i rilievi tecnici, finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Hanno inoltre provveduto a regolare la viabilità, garantendo la sicurezza della circolazione durante le operazioni di soccorso e di rimozione dell'auto. Dai primi riscontri si è potuto già accertare che l’incidente è avvenuto in maniera autonoma e non risultano coinvolti altri veicoli.

