Due giovani di 35 e 27 anni, residenti rispettivamente a Giba e Villaperuccio, sono stati denunciati dai carabinieri dopo un controllo lungo la strada statale 195.

I due, già noti alle forze dell’ordine, dovranno rispondere a vario titolo di reati legati alla circolazione stradale e contro il patrimonio. Il fermo è avvenuto nella serata di ieri, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Giba ha notato un’Alfa Romeo con due persone a bordo e ha deciso di procedere al controllo. Il conducente, un 35enne di Giba, avrebbe mostrato evidenti segni di alterazione psicofisica.

Invitato a sottoporsi al drug test, si sarebbe però rifiutato, facendo così scattare la denuncia per violazione dell’articolo 187 del codice della strada.

Dagli accertamenti successivi è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida, circostanza che comporterà ulteriori conseguenze di natura penale e amministrativa. L’auto è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Nel corso dello stesso controllo, i militari hanno deciso di approfondire le verifiche anche sul passeggero, un 27enne di Villaperuccio. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di strumenti da scasso, gadget tecnologici e attrezzatura edile, della cui provenienza non sapeva fornire spiegazioni.

Gli oggetti sono stati sequestrati e, a seguito di ulteriori indagini, i carabinieri hanno scoperto che si trattava di refurtiva rubata due giorni prima da un’abitazione di Villaperuccio. Il materiale è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

(Unioneonline/Fr.Me.)

