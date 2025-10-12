Carbonia. Oggi la città si è svegliata indietro nel tempo. A fornire questa sensazione sono state le decine di auto d'epoca che hanno gremito piazza Roma grazie al sesto memorial Pietro Corda.

È stata un'iniziativa all'insegna del turismo dal momento che le vetture di ogni tipo hanno poi percorso con i relativi piloti e proprietari diverse località ambientali, storiche e naturalistiche del territorio.

Ma piazza Roma, grazie all'amministrazione comunale e alla Angel Eventi, ha anche offerto momenti di svago e di confronto fra esperti di vecchi motori e carrozzerie, passione che si radica sempre più e che genera anche possibilità di sviluppo economico.

© Riproduzione riservata