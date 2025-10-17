In attesa che scatti la messa in sicurezza dell'ultimo pezzo di Sp2 che presenta crepe e avvallamenti, quella nei pressi delle frazioni di Tanì e Is Pireddas, la Provincia di Carbonia Iglesias ha quanto meno dato il via alla pulizia dei bordi strada che spesso sono totalmente invasi da cespugli e ramaglie.

Gli operai dell'ente ora guidato dal nuovo presidente Mauro Usai hanno infatti restituito la visuale che ostruiva segnali stradali, indicazioni, cartelli di ogni tipo, spesso in prossimità degli svincoli. Erano ostruiti da ogni tipo di ramo, cespuglio, aiuola cresciuti a dismisura, se non anche alberi e piante. Un intervento per la verità richiesto da anni e mai messo in atto. In alcuni svincoli la presenza dei cespugli era diventata talmente invadente che per scorgere il cartello gli automobilisti dovevano avvicinarsi a pochissimi metri, rallentare pericolosamente.

Male anche un altro aspetto: diverse importanti segnalazioni sono posizionate troppo in basso, quasi a livello stradale, quindi facilmente ostruibili dalla ricrescita della vegetazione. E certi cartelli sono addirittura nascosti da altri cartelli.

