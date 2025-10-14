Alla vista degli agenti ha cercato di scappare, ma è stato bloccato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio. È accaduto sabato scorso a Bacu Abis, frazione del Comune di Carbonia, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto in seguito a diverse segnalazioni che indicavano movimenti sospetti in piazza Santa Barbara.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno proceduto all’identificazione di alcuni giovani presenti nell’area. Durante le verifiche è sopraggiunto un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi. Riconosciuto dai poliziotti per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, è stato subito fermato.

Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. L’attività ha portato al ritrovamento di due boccioli di marijuana del peso complessivo di 0,5 grammi e di 280 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’uomo, dove i poliziotti hanno rinvenuto circa 85 grammi di marijuana, 0,5 grammi di cocaina, una pianta di cannabis alta un metro con infiorescenze in maturazione (per un peso complessivo di 105 grammi), oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di permanenza domiciliare dalle 20 alle 7 del mattino.

