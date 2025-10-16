Carbonia, sciopero operatori nettezza urbana: possibili disagiPrevisto per l’intera giornata di domani, 17 ottobre
Potrebbe generare dei disagi la giornata di protesta prevista domani nel comparto degli operatori della nettezza urbana a Carbonia. Le organizzazioni sindacali hanno infatti proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata del 17 ottobre. Potrebbero verificarsi dei ritardi oppure delle interruzioni nell’esecuzione dei servizi ordinari di igiene urbana, del tutto imprevedibili e dipendenti dall’adesione allo sciopero. A Carbonia il servizio è garantito dalla società Devizia la quale tramite la dirigenza locale ha già informato l’amministrazione comunale e la cittadinanza che verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. Si tratta della raccolta e trasporto rifiuti da scuole, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie, inoltre pulizia, spazzamento rifiuti dei mercati, aree di grande interesse turistico museale, interventi urgenti su segnalazione dell’autorità sanitaria.