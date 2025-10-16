I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto di un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, hanno denunciato un pensionato 72enne residente a Portoscuso per detenzione illecita di arma da fuoco.

Durante una perquisizione eseguita in un ovile a lui riconducibile, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 22, modello “Velo-Dog”, detenuta illegalmente. In casa poi aveva due antiche anfore in terracotta e alcuni utensili di presumibile interesse archeologico, motivo per cui è stato denunciato anche per ricettazione di beni culturali.

Il materiale recuperato è stato sequestrato e verrà sottoposto a perizia da parte dei tecnici del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per accertarne l’effettiva provenienza e il valore storico. Al termine delle formalità di rito, seguendo le direttive dell’Autorità Giudiziaria l'uomo è stato rimesso in libertà, in attesa delle prossime udienze.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata