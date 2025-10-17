Iglesias, picchia la moglie che scappa in strada e chiede aiuto: arrestato, frustava anche i figliUn 40enne nigeriano è finito in carcere: vittime delle sue punizioni corporali anche i ragazzini di 12 e 15 anni
Aggredisce la moglie che, terrorizzata, riesce a fuggire in strada e chiedere aiuto. Succede a Iglesias, dove nella notte i carabinieri hanno arrestato un operaio di 40 anni di origine nigeriana.
Poco prima l’uomo aveva aggredito la moglie, connazionale e coetanea, per futili motivi. Ma lei è riuscita a scappare in strada e chiamare il 112, sollecitando così l’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Iglesias. I carabinieri hanno prontamente bloccato l’uomo, mentre lui continuava ad inveire contro la moglie minacciandola di morte, e lo hanno portato in caserma.
Non è tutto, perché dalle indagini è emerso anche che l’uomo avrebbe sottoposto i due figli della donna, di 12 e 15 anni, a punizioni corporali. Percosse, costrizioni fisiche, persino frustate.
Il quarantenne è stato dunque arrestato e condotto nel carcere di Uta.
(Unioneonline)