Aggredisce la moglie che, terrorizzata, riesce a fuggire in strada e chiedere aiuto. Succede a Iglesias, dove nella notte i carabinieri hanno arrestato un operaio di 40 anni di origine nigeriana.

Poco prima l’uomo aveva aggredito la moglie, connazionale e coetanea, per futili motivi. Ma lei è riuscita a scappare in strada e chiamare il 112, sollecitando così l’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Iglesias. I carabinieri hanno prontamente bloccato l’uomo, mentre lui continuava ad inveire contro la moglie minacciandola di morte, e lo hanno portato in caserma.

Non è tutto, perché dalle indagini è emerso anche che l’uomo avrebbe sottoposto i due figli della donna, di 12 e 15 anni, a punizioni corporali. Percosse, costrizioni fisiche, persino frustate.

Il quarantenne è stato dunque arrestato e condotto nel carcere di Uta.

(Unioneonline)



© Riproduzione riservata