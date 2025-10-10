Grave incidente stradale questa sera in via Lubiana, strada di accesso per Carbonia dalla Statale 126. 

Una donna di 70 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la carreggiata. 

Le sue condizioni sono gravi: è stata portata all’ospedale Brotzu  in codice rosso. 

L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. 

