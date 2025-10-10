l’incidente
10 ottobre 2025 alle 20:24
Carbonia, investita in via Lubiana: è graveSettantenne trasportata in codice rosso al Brotzu
Grave incidente stradale questa sera in via Lubiana, strada di accesso per Carbonia dalla Statale 126.
Una donna di 70 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la carreggiata.
Le sue condizioni sono gravi: è stata portata all’ospedale Brotzu in codice rosso.
L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.
