Archeologia e turismo si incontrano questa sera a Gonnesa, nel parco comunale di S'Olivariu, a partire dalle 19,30 , per un appuntamento organizzato da Go Gonnesa, il centro commerciale naturale locale. Sarà proiettato il documentario internazionale "Sardegna segreta, il mistero dei nuraghi", diretto da Thomas Marlier, prodotto da Gedeon e Arte France.

Con il contributo di archeologi e specialisti, il documentario guida lo spettatore alla scoperta della civiltà nuragica, della sua organizzazione e delle sue relazioni con le altre civiltà del Mediterraneo in 90 minuti di rigore scientifico e linguaggio divulgativo. Un documentario che ha già raggiunto 4 milioni di spettatori fuori dai confini italiani, contribuendo a promuovere l'immagine della Sardegna attraverso la sua storia millenaria.

A Gonnesa sarà presente anche l'archeologa Isabella Catteddu, ricercatrice dell'Inrap (Institut National de Recherches Archéologique Preventives) e consulente scientifica del documentario. Al termine della proiezione è previsto un incontro con l'archeologa che risponderà alle domande del pubblico. Modererà il confronto il presidente del Ccn Go Gonnesa Luca Faedda.

All'appuntamento parteciperanno anche presidenti e rappresentanti di Centri Commerciali Naturali del Sulcis Iglesiente e del Consorzio Ccn Sardegna. L'obiettivo è mettere in rete commercio, servizi, cultura e turismo.

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