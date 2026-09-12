Aveva promesso di risarcire la paziente oncologica che non aveva potuto raggiungere la struttura a causa di un ricovero urgente in ospedale, ma ad oggi ancora non ha effettuato il bonifico.

Per questo Adiconsum Sardegna ha deciso di portare in Tribunale il gestore del b&b “Il Melangolo”, di Sant’Antioco.

Il caso era stato reso noto a luglio. Una coppia di Asti aveva prenotato un soggiorno dal 23 giugno al primo luglio, spesa di 609 euro. Ma il 22 giugno, il giorno prima della partenza, la donna – paziente oncologica - è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Asti per un deficit vestibolare acuto. Dimessa il 26 giugno, i medici le hanno fissato un controllo per il 30 giugno. Impossibile, dunque, raggiungere la struttura in quei giorni.

Il marito si era rivolto alla struttura per spiegare la situazione e chiedere un rimborso, anche parziale, ma il b&b si era rifiutato. Quando la vicenda è salita agli onori delle cronache, il gestore ha dichiarato alla stampa che avrebbe riaccreditato la somma per «ragioni umane» e «sensibilità nei confronti della donna e della sua grave malattia».

Ad oggi, però, nessun rimborso è arrivato. «Non mantengono le promesse, dietrofront totale rispetto a quanto dichiarato un mese fa», afferma il presidente di Adiconsum Sardegna Giorgio Vargiu. «Come consumatori ci sentiamo presi in giro, e crediamo anche l’opinione pubblica e la stampa, che quelle dichiarazioni le aveva raccolte e riportate. Ora, a meno che non venga effettuata l’immediata restituzione di quanto dovuto da parte dell’esercente, sarà inevitabile una causa in tribunale volta a ottenere il rimborso di quanto pagato dalla coppia di Asti. In tale sede chiederemo anche la condanna del gestore della struttura al risarcimento delle spese legali sostenute dai due consumatori».

(Unioneonline)

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