I Carabinieri della Stazione di Domusnovas hanno tratto in arresto un 26enne poiché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una 23enne.

È stata la stessa ragazza a segnalare al 112 che l’uomo la stava pedinando a bordo della propria auto.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di rintracciare e sottoporre a controllo il giovane, che è stato condotto negli uffici della Stazione di Domusnovas per accertamenti.

La giovane, in sede di denuncia, ha raccontato di ripetuti condotte persecutorie poste in atto nei suoi confronti, consistite in molestie telefoniche, messaggi e pedinamenti.

Per questo, dopo gli accertamenti, d’intessa con l’autorità giudiziaria, il 26enne è stato tratto in arresto.

(Unioneonline)

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