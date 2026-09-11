L’Amerigo Vespucci passa in tutto il suo splendore davanti alle coste del Sulcis. La regina della Marina militare italiana è attesa al porto di Cagliari per domani mattina, con un giorno di anticipo rispetto al previsto.

Partita da Genova lo scorso 9 maggio. Dopo aver toccato il Nord America nel tour mondiale, è tornata in Europa: prima tappa in Spagna, a Cadice, poi rotta verso la Sardegna: vane Vespucci sarà ormeggiata al molto Ichnua sino al 16 settembre. La possibilità di una visita a bordo si è esautita in poche ore sotto una pioggia di prenotazioni.

Nel frattempo oggi la nave scuola ha percorso diverse miglia a ridosso delle coste del sud ovest sardo. In tarda mattinata si è diretta verso Cala Domestica per poi passare a largo del Pan di Zucchero e fare ritorno verso l’isola di San Pietro.

Nella tarda serata, come annunciato dal sindaco di Calasetta Antonello Puggioni, la nave si è avvicinata alla punta nord dell’isola di Sant’Antioco per poi passare a poche centinaia di metri dal faro di Mangiabarche.

Sul posto, sia nei pressi del faro che nell'area del Nido dei Passeri, si sono radunati tantissimi curiosi che non hanno voluto perdersi il passaggio della nave più bella del mondo.

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