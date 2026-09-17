Case popolari green a Perdaxius: chiuso il cantiere a PesusUltimo atto per il progetto da 250 mila euro. Riqualificati due alloggi e le aree urbane vicine
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Perdaxius, chiusi i conti per le case popolari di Pesus: l'opera da 250 mila euro è realtà. Si avvia verso la completa chiusura amministrativa l'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico sui due alloggi di edilizia residenziale pubblica nella frazione di Pesus, accompagnato dal restyling delle aree urbane nelle vicinanze. Con la determinazione del 17 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il servizio tecnico del Comune ha dato il via libera alla liquidazione delle indennità per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, per un importo complessivo di 2 mila 168,43 euro lordi.
L'opera si inserisce all'interno del programma statale "Sicuro, verde e sociale", sostenuto dal Fondo Complementare al Pnrr con un investimento totale di 250 mila euro, di cui 225 mila provenienti da risorse regionali e ministeriali e 25 mila versati dal bilancio comunale. L'appalto, è stato aggiudicato all'impresa Edilizia Loi S.r.l. di Elmas.
(Unioneonline/En.Ne.)