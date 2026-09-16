Ennesimo incidente sulla strada provinciale 79 verso Santadi. Per cause da accertare una Ford Cmax e una Renault Clio che percorrevano la provinciale si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio una donna che viaggiava a bordo della Clio, la cui vettura, a seguito dell’urto, ha finito la sua corsa fuori strada. La donna è stata soccorsa dal personale 118 dei volontari Soccorso Narcao. Sul posto anche il personale sanitario dell’Avos di Sant’Anna Arresi e India di Giba con infermiere a bordo.

Conseguenze, anche se meno gravi, anche per l’autista della Ford. Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Sirai di Carbonia. A bordo di una delle vetture presenti anche due bambini che secondo le prime informazioni non avrebbero subito conseguenze, ma per precauzione sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. La strada ha subito grossi rallentamenti in direzione Santadi e verso al statale 293.

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