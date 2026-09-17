Serve qualche settimana in più per completare il restyling della strada ex Fms e la nascita della pista ciclabile che collegherà Piscinas con Santadi. Il Comune ha infatti concesso all'impresa esecutrice una proroga di 90 giorni (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it): la nuova data per il taglio del nastro è fissata per il 6 dicembre 2026.

Nessun problema strutturale o contenzioso alla base dello slittamento, ma cause di forza maggiore legate alla stagione estiva. Il cantiere ha dovuto fare i conti con l'ordinanza regionale che vieta i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata (12:30–16) per proteggere la salute degli operai dall'ondata di calore, a cui si sono aggiunti alcuni ritardi nella consegna dei materiali sul mercato. Riconosciuta la correttezza dell'impresa, il Comune ha accordato il prolungamento dei tempi senza che questo comporti alcun costo aggiuntivo per le casse pubbliche.

Il progetto, dal valore complessivo di 300 mila euro finanziati dalla Regione per la riqualificazione dei centri urbani, punta a ridare vita allo storico tracciato delle ex Ferrovie Meridionali Sarde, trasformandolo in un itinerario di mobilità sostenibile dedicato ad abitanti e turisti. Particolare attenzione è stata data all'impatto ambientale: per rispettare i vincoli del parco Geominerario e la vicinanza al Rio Funtanaluma, la Soprintendenza ha prescritto l'uso di una speciale pavimentazione in conglomerato drenante pigmentato, con colori caldi che si integrano perfettamente con la terra del paesaggio circostante.

(Unioneonline/En.Ne.)

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