Carbonia piange Paolone (Paolo Pinna), definito da tanti un motociclista nell’animo, un vero amico, sempre pronto a dare una mano a tutti. A ricordarlo sono in tanti sui social e tra loro anche Marcello Fois degli Amici Bikers, associazione di cui faceva parte: «Un punto di riferimento per tutti», dice Fois, «non si perdeva un raduno in tutta la Sardegna. Hai scelto di essere uno di noi, e forse non ti abbiamo mai detto quanto ne fossimo orgogliosi. Hai scelto di vivere in silenzio la tua malattia e noi non abbiamo avuto il tempo di farti sapere il nostro dispiacere. Ora te ne sei andato per il tuo ultimo viaggio. Addio signor Paolo, fai buona strada».

Nonostante la sua età continuava a girare per la Sardegna in moto in lungo e largo: era iscritto e simpatizzante di diversi motoclub del territorio, tra cui anche il motoclub le Dune e il Vespa club di Calasetta.

Sempre presente quando c’era da dare una mano, possessore di diverse moto di tipologie diverse, dalle custom alle Vespa. A piangerlo è tutto il movimento motociclistico sardo, ma in particolare quello del territorio.

Per anni Paolone è stato iscritto anche al motoclub Carbonia, come fa sapere Roberto Puddu. | Quest'anno era stato il primo a rinnovare la tessera sociale, partecipava a tutti i raduni. Lui, vincitore di tantissimi trofei per i raduni per i motociclisti che percorrevano più chilometri.

© Riproduzione riservata