La vinificazione è un'arte, come pure la capacità di riconoscere e apprezzare un buon vino. Opportunità che si deve al fatto che il 22 settembre a Carbonia si terrà un percorso teorico-pratico dedicato alla conoscenza del vino e alla formazione di nuovi assaggiatori.

La sezione Sulcis dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino (ONAV) presenta infatti la quarta edizione del Corso per Assaggiatore e Sommelier di primo livello, rilvolto a tutti gli appassionati e a chi desidera avvicinarsi al mondo del vino anche senza precedenti esperienze. Si svolgerà presso l’oratorio San Narciso di Serbariu, con un percorso articolato tra lezioni teoriche e attività pratiche di assaggio.

L'obiettivo è fornire gli strumenti per conoscere e valutare il vino attraverso l'uso dei propri organi di senso, affrontando temi che spaziano dalla storia e dalla cultura alla viticoltura e all'enologia moderne, con particolare attenzione anche alle nuove tendenze legate alla sostenibilità e alla salubrità del prodotto. Grande spazio sarà dedicato alla pratica: saranno assaggiati 50 vini scelti tra le eccellenze del patrimonio italiano. Il percorso si concluderà con un esame e il rilascio del relativo Diploma e l'iscrizione all'Albo Nazionale. Il corso è aperto a tutti. Tutte le informazioni sul programma su sulcis@onav.it oppure al numero 327- 2163479.

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