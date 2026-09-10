Brutto incidente verso le 19:30 in via Costituente a Carbonia. Per cause da accertare un uomo che percorreva la via a bordo della sua moto, si è scontrato con una Wolksvagen T-Roc. Il centauro rimasto a terra è stato soccorso prima dai passanti e poi dal personale 118 della Solki Soccorso e successivamente, viste le condizioni, dal personale medico dell’ambulanza medicalizzato arrivata sul posto dall’ospedale Sirai di Carbonia.

Il motociclista, secondo le prime informazioni, dovrebbe aver riportato un importante trauma ad un braccio e sul viso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma e i carabinieri per la gestione del traffico rimasto congestionato. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale che dopo stanno effettuando i rilievi per accertare le cause del sinistro. Nel frattempo l’uomo è stato trasportato al vicino ospedale Sirai per i primi accertamenti.

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