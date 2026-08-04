Una vecchia miniera del Sulcis da trasformare in data center per l’intelligenza artificiale grazie a un investimento da 1, 5 miliardi. Il piano produrrà 400 posti di lavoro. L’intervento è stato dichiarato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy,Adolfo Urso, di “preminente interesse strategico nazionale”. Il programma, denominato “Digital Vault Sulcis” e promosso dalla società Energy Vault Sulcis S.r.l., controllata indirettamente da Energy Vault Holdings Inc., prevede un progetto strategico per la realizzazione, presso l’ex miniera di carbone di Monte Sinni a Nuraxi Figus (a Gonnesa), di un Data Center Edge AI integrato con infrastrutture per la produzione e l’accumulo di energia rinnovabile.

L’iniziativa muove un investimento di circa 1,49 miliardi di euro e comprende un Data Center con capacità fino a 30 MW, generando a regime una stima di circa 400 posti di lavoro annui tra occupazione diretta e indotto. Il progetto favorirà la riconversione sostenibile di un sito industriale dismesso, contribuendo alla nascita nel Sulcis di un hub tecnologico avanzato dedicato all’intelligenza artificiale e alle nuove infrastrutture energetiche. Un indirizzo coerente con la strategia che il Governo sta portando avanti per il territorio, basata sul rilancio industriale e sulla riqualificazione del polo produttivo.

“Il provvedimento rappresenta un primo riconoscimento istituzionale al percorso di riconversione industriale costruito in questi anni dalla Regione Sardegna e portato avanti dall'Assessorato dell’Industria in stretta sinergia con l’amministratore unico della Carbosulcis, Massimo Basciu”, commenta l’assessore dell’Industria Emanuele Cani. "Quello di oggi è un passaggio storico. Dopo anni di impegno, il sito di Nuraxi Figus torna a essere un’opportunità. Il piano industriale che stiamo costruendo mette insieme sostenibilità, innovazione e lavoro. La nostra priorità resta tutelare i lavoratori e generare nuova occupazione qualificata per le nuove generazioni", sottolinea Cani.

"L'annuncio di oggi rappresenta un'importante tappa nell'evoluzione della strategia di Energy Vault in Sardegna, con il riconoscimento di Digital Vault Sulcis come progetto di infrastrutture AI di rilevanza nazionale", ha dichiarato Luca Manzella, Vice President EMEA di Energy Vault. "Nell'ultimo anno abbiamo compiuto progressi significativi su diritti sui terreni, ingegneria, connessione alla rete elettrica, coinvolgimento commerciale e pianificazione del progetto, creando una solida base per la prossima fase di sviluppo. Siamo grati alla Regione Autonoma della Sardegna e al Governo italiano per il loro sostegno mentre portiamo Digital Vault Sulcis verso la costruzione e la conseguente operatività commerciale."

Il percorso del progetto Energy Vault Sulcis entrerà ora nella fase attuativa, con i tavoli tecnici e gli accordi necessari per cantierare i primi interventi già entro i prossimi mesi. A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri sarà nominato un commissario straordinario di Governo, d’intesa con le Regioni, con il compito di assicurare il coordinamento delle attività amministrative e accelerare la realizzazione degli interventi, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica.

(Unioneonline)

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