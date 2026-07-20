Un vasto incendio nel Sulcis, con più punti di fuoco, si è sviluppato nelle campagne di Iglesias per poi essere sospinto dal vento verso Villamassargia, dove il rogo è stato dichiarato di interfaccia per la presenza di alcune abitazioni.

Per precauzione la sindaca Debora Porrà ha disposto che quattro case venissero evacuate e 15 persone sono state allontanate da casa e sono ora ospitate in una scuola a Villamassargia. Sul posto stanno operando un Canadair e quattro elicotteri tra i quali il Super Puma.

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