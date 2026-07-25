Le fiamme lambiscono le case sparse di Concal’e Craboni, già fatte evacuare diverse persone: a Portoscuso è ricominciato l’incubo di fuoco.  

Dopo il grande spavento dei giorni scorsi, un nuovo incendio minaccia Portoscuso e ora, spinte dal vento di scirocco in direzione opposta rispetto a giovedì, le fiamme si dirigono verso la pineta di Guroneddu. Sul posto stanno operando tre elicotteri e le squadre di terra (vigili del fuoco, forestale e protezione civile), si attende l’arrivo del Canadair.

Una lotta contro il tempo e contro il vento per contrastare l'avanzare dell'incendio. 

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