Portoscuso brucia ancora, allerta massima: le fiamme lambiscono le caseIl fuoco, spinto dal vento, si dirige verso la pineta di Guroneddu. Lotta contro il tempo per contrastare l’avanzata del rogo
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Le fiamme lambiscono le case sparse di Concal’e Craboni, già fatte evacuare diverse persone: a Portoscuso è ricominciato l’incubo di fuoco.
Dopo il grande spavento dei giorni scorsi, un nuovo incendio minaccia Portoscuso e ora, spinte dal vento di scirocco in direzione opposta rispetto a giovedì, le fiamme si dirigono verso la pineta di Guroneddu. Sul posto stanno operando tre elicotteri e le squadre di terra (vigili del fuoco, forestale e protezione civile), si attende l’arrivo del Canadair.
Una lotta contro il tempo e contro il vento per contrastare l'avanzare dell'incendio.