Il clima favorevole e le buone condizioni del mare hanno agevolato la ripresa degli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Ieri ne sono arrivati 11 al porto di Sant'Antioco.

Il barchino con a bordo gli stranieri, tutti uomini adulti, è stato intercettato dalla guardia di finanza nel primo pomeriggio, non troppo distante dalle coste della Sardegna.

L'imbarcazione è stata scortata fino in porto a Sant'Antioco. I migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir dove saranno visitati e identificati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata