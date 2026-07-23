Pomeriggio di paura a Portoscuso, dove le fiamme ancora una volta sono divampate nella zona di Baccu Ollasta, a ridosso di via Lombardia.

Spinto dalle folate di maestrale il fronte del fuoco è avanzato molto velocemente arrivando a lambire la zona artigianale, dove si trovano diverse attività commerciali. Mentre tutti gli sforzi erano concentrati nella zona di Baccu Ollasta, per proteggere le attività minacciate dalle fiamme, un altro focolaio è partito tra il cimitero e il Consorzio industriale. Anche lì stanno operando gli elicotteri.

A terra ci sono le squadre dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale, della Protezione civile con i volontari dell’Advag di Gonnesa.

«È la settima volta in pochi giorni che questa zona è teatro di un incendio – dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori – atti da condannare, privi di ogni logica, che mettono a rischio persone, abitazioni e attività. Dobbiamo ringraziare la macchina antincendio per il lavoro prezioso, a tutela in primis delle persone e delle cose materiali».

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