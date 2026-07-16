il rogo
16 luglio 2026 alle 13:36aggiornato il 16 luglio 2026 alle 14:43
Incendio nelle campagne di Carbonia, in volo l’elicottero del Corpo ForestaleLe fiamme in località Is Serafinis
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Il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nell’agro del Comune di Carbonia, in località Is Serafinis.
Sul posto sta intervenendo un elicottero della base operativa di Iglesias, mentre a coordinare le operazioni è il Dos della Stazione Forestale di Carbonia.
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(Unioneonline)
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