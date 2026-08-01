Il Comune di Perdaxius accende i motori in vista dei festeggiamenti patronali. Con la deliberazione di Giunta dello scorso 22 luglio 2026, pubblicata anche sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi Loru ha ufficializzato l'istituzione di una vasta area pedonale e la concessione temporanea degli spazi per le bancarelle, che animeranno il centro del paese durante i giorni clou della festa, dal 21 al 26 luglio.

L'obiettivo principale dell'amministrazione è duplice: da un lato, garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai visitatori che affolleranno le strade, dall'altro, creare spazi ideali dedicati alla socializzazione e alla condivisione in un contesto festoso.

L'isola pedonale sarà attiva ogni sera dalle 17 (o 17:30 a seconda dei tratti) fino all'1 del giorno successivo.

Le zone interdette al traffico veicolare comprenderanno: piazza Dante e piazza Savoia, via Cesare Battisti (nel tratto compreso tra l'incrocio con via Colombo e piazza Dante), via Nazionale (fino al civico 15) e via Vittorio Veneto (nel tratto tra piazza Dante e via San Giacomo)

La delibera definisce con precisione la distribuzione delle aree dedicate alle attività commerciali e di ristoro, assegnate tramite apposite procedure.

Piazza Dante sarà riservata esclusivamente alle associazioni no profit locali per la somministrazione di cibi e bevande, mentre in via Battisti troveranno spazio gli espositori del settore alimentare e i negozi ambulanti attrezzati per la vendita e la somministrazione. Infine via Nazionale sarà destinata agli ambulanti generici e agli hobbisti e piazza Savoia agli operatori del settore non alimentare.

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