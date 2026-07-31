Ancora un incendio nel Sulcis. Questa volta le fiamme hanno colpito il basso Sulcis, precisamente le campagne di Is Aiois, una frazione situata a cavallo dei comuni di Narcao e Nuxis.

Tempestiva la chiamata al 1515 del corpo forestale che dalla centrale operativa ha inviato sul posto alcune squadre di volontari delle associazioni di protezione civile del basso Sulcis, Terraseo, Vea di Nuxis e Prociv Santadi, oltre alcuni mezzi del corpo forestale e Forestas.

Grazie al tempestivo intervento è stato possibile limitare i danni e circoscrivere le fiamme. Fuoco che ha danneggiato una vigna e un uliveto è raggiunto la strada provinciale 78 che da Terrubia collega la SS293 per Nuxis. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica.

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