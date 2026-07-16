Emergenza incendi nel Sulcis-Iglesiente.

Si è reso necessario anche l’intervento del SuperPuma, partito da Fenosu, per far fronte al grosso incendio scoppiato nel pomeriggio alla periferia di Domusnovas, in località Pilinga. Poco dopo è stato chiesto anche l’intervento di due Canadair. Le fiamme, in un primo momento, hanno minacciato anche la abitazioni.

Allerta massima anche a Carbonia, dove è stata chiusa la Statale 126.

La paura a Domusnovas

Il fuoco a Domunsnovas, stando a quanto riferito da alcuni residenti della zona minacciata, in via Zurigo, sarebbe partito dopo che sono stati sentiti alcuni scoppi provenienti da alcuni tralicci: per accertare le cause saranno avviate le indagini quando il pericolo sarà scampato. Intanto per le operazioni di spegnimento è stato necessario l’intervento di due elicotteri della flotta regionale, del SuperPuma e di due Canadair.

Statale chiusa a Carbonia

La Statale 126 chiusa (Foto: Fabio Murru)

Il fronte di Carbonia, con il fuoco partito dalla zona di Is Serafinis, ha imposto l’intervento di due elicotteri arrivati da Pula e Villasalto. Le fiamme sono arrivate a ridosso della Statale 126, chiusa per precauzione.

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