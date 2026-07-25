Massima allerta in agro di Portoscuso, dove un incendio scoppiato a ridosso del centro abitato sta minacciando diverse abitazioni. Il rogo si è sviluppato in località "Case Pinna", a breve distanza dal campo sportivo comunale. Il rogo è stato classificato come incendio di interfaccia urbano-rurale proprio per la pericolosa vicinanza a una serie di case sparse nella zona.

La macchina dei soccorsi è in moto, con due elicotteri biturbina AS332 Super Puma decollati rispettivamente dalle basi operative di Iglesias e di Fenosu. Data la necessità di contenere il fronte del fuoco, la sala operativa regionale ha assegnato alle operazioni anche un terzo elicottero, proveniente dalla base del CFVA di Pula. Il rogo, che minaccia la pineta a ridosso della zona industriale, ha comportato l’attivazione della procedura per la richiesta del Canadair.

Le manovre di spegnimento e bonifica sono affidate al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Carbonia.

(Unioneonline/v.f.)

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