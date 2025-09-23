Nuovo sbarco di migranti lungo le coste del sud Sardegna: durante la notte ne sono arrivati 14 a Sant'Antioco.

Intorno alle 21,30 un barchino è stato avvisato dalla Guardia costiera al largo delle coste della Sardegna. L'imbarcazione con a bordo 14 uomini, quasi tutti poco più che 18enni, ha raggiunto Sant'Antioco intorno alle 22.

I migranti sono stati poi accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir. 

(Unioneonline)

