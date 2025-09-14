«La comunità di Sant’Antioco perde uno dei suoi pilastri, figura portante ed esempio per intere generazioni di antiochensi. Non bastano le parole per descrivere l’incredulità di fronte alla tragedia, per lenire una ferita così profonda, che ci squarcia nel profondo».

Raccontano un lutto profondo le parole del sindaco Ignazio Locci dopo la morte di don Giulio Corongiu, che questo pomeriggio ha perso la vita nella sua auto finita fuori strada sulla strada di Cala Sapone.

«Don Giulio mancherà, e la sua assenza sarà incolmabile», aggiunge il primo cittadino.

Ma se adesso c’è spazio solo per il dolore, prosegue ancora Locci, «siamo certi che il suo esempio si farà strada: le centinaia di bambini che sono cresciuti nell'Oratorio Don Bosco, di cui era instancabile animatore, guida solida, hanno e avranno un riferimento certo. Don Giulio è resterà sempre un fulgido esempio di “Pastore” al servizio del prossimo, della Chiesa, di un’intera città. Grazie di tutto».

