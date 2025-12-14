Un uomo e una donna di 35 e 34 anni arrestati dai Carabinieri della Stazione di Carbonia con l’accusa di furto.

I militari sono intervenuti presso un esercizio commerciale della città, a seguito di una segnalazione al 112 da parte del personale.

Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe occultato all’interno di una borsa vari generi alimentari, tentando poi di allontanarsi oltrepassando le colonnine antitaccheggio.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare i due –disoccupati e già noti alle forze dell’ordine – ancora all’interno del punto vendita e di trarli in arresto in flagranza di reato di furto. La merce sottratta è stata integralmente recuperata e restituita all’avente diritto.

La coppia è stata poi posta in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline)

