Un panettone da 250 chilogrammi è stato il vero protagonista di un evento speciale a Sant'Antioco, realizzato dall'Associazione Cuochi di Cagliari e Sud Sardegna. L'imponente dolce natalizio, preparato con cura e passione, ha attirato l'attenzione di centinaia di persone, che hanno partecipato all'evento come parte delle celebrazioni natalizie in città.

Dopo la preparazione, il passo successivo è stato la degustazione: tutti i presenti hanno avuto l'opportunità di assaporare una fetta di questo panettone straordinario, simbolo di convivialità e tradizione. La manifestazione ha riscosso grande successo, unendo passione per la cucina e l'atmosfera festiva che caratterizza il periodo prenatalizio.

A rendere l'evento ancora più interessante è stata la partecipazione della food blogger Chichi Marras, che ha guidato i partecipanti alla scoperta dei vari passaggi che hanno portato alla creazione del panettone gigante.

La sua presenza ha aggiunto un tocco di professionalità e charme all'evento, facendo rivivere la magia della preparazione e della condivisione del dolce. Un appuntamento molto atteso, che ha richiamato persone da tutto il territorio, contribuendo a rendere ancora più speciale il Natale a Sant'Antioco.

