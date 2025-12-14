A Domusnovas nuova manifestazione di protesta davanti allo stabilimento Rwm. 

Associazioni pacifiste e gruppi Pro Pal si sono radunati domenica mattina per dare vita a un corteo contro il progetto di ampliamento della fabbrica di armamenti. 

«Vogliamo un futuro di pace e dignità» e «Fuori la guerra dalla Sardegna!» alcuni degli slogan degli attivisti. 

«Se la Regione non si pronuncia – spiegano i partecipanti -, lo Stato metterà una pezza con il commissariamento. E questo significa sacrificare ulteriormente la nostra terra sull’altare dello sfruttamento e della produzione bellica».

