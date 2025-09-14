Tragico pomeriggio a Sant'Antioco.  Mentre rientrava da Cala Sapone ha perso la vita  il parroco di Nostra Signora di Bonaria, don Giulio Corongiu.

contentid/5a1c65ca-0268-45d3-a449-4a87257cc7fc
contentid/5a1c65ca-0268-45d3-a449-4a87257cc7fc

Il prete  era alla guida della sua auto e all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sul posto anche il personale dell'elisocottero dell’Areus: i soccorritori  hanno tentato di rianimarlo, senza però riuscirci. L'incidente si è verificato in Località Canai.

contentid/5a1c65ca-0268-45d3-a449-4a87257cc7fc
contentid/5a1c65ca-0268-45d3-a449-4a87257cc7fc

Dopo essere finito fuoristrada, don Corongiu, sbalzato fuori dall'auto,  è finito in un costone, a diverse decine di metri.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Si ipotizza un malore improvviso.

© Riproduzione riservata