Tragico pomeriggio a Sant'Antioco. Mentre rientrava da Cala Sapone ha perso la vita il parroco di Nostra Signora di Bonaria, don Giulio Corongiu.

Il prete era alla guida della sua auto e all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sul posto anche il personale dell'elisocottero dell’Areus: i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, senza però riuscirci. L'incidente si è verificato in Località Canai.

Dopo essere finito fuoristrada, don Corongiu, sbalzato fuori dall'auto, è finito in un costone, a diverse decine di metri.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Si ipotizza un malore improvviso.

