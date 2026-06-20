Una rassegna che animerà il litorale sulcitano anche quest'estate, tra appuntamenti intimi e grandi concerti: della prima categoria farà parte l'evento di stasera, con cui prende finalmente il via Voci e Suoni 2026, manifestazione organizzata da Officinacustica.

In un'anteprima della sezione "Lune-dì Jazz", dalle 20 negli spazi di corso Vittorio Emanuele 57 sarà in concerto la musicista Silvia Corda, con la resa dal vivo dell'album in solo "When The Crickets Sing" (2024).

Esibendosi non solo con pianoforte, ma anche piano giocattolo e oggetti sonori, Corda presenterà un lavoro dai tratti crepuscolari e bucolici: guardando proprio a quel momento situato fra giorno e notte, in cui sensi e percezioni mutano e la coscienza lascia il passo all'inconscio, tra fruscii della natura e richiami di animali vengono esplorate le molteplici possibilità sonore offerte dallo strumento con atmosfere silenti e misteriose. Oltre alle composizioni originali, verranno anche eseguiti brani di Béla Bartók, György Kurtag, Veljo Tormis, Katia Tchemberdji e Charles Mingus.

Pianista, compositrice e docente con un lungo percorso multimediale che spazia dalla danza al cinema, Corda attraversa in piena libertà jazz, musica contemporanea e improvvisazione radicale, con recensioni ai suoi lavori apparse su testate come The New York Times, DownBeat e All About Jazz. Sua ultima pubblicazione è "Chapters of a Day", disco dal vivo del Clairvoyance Trio con Gianni Mimmo e Adriano Orrú.

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