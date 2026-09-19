C’è una svolta positiva per l’emergenza idrica che ha colpito la città di Iglesias, dovuta alla contaminazione da Escherichia coli nella rete idrica cittadina. Abbanoa fa sapere che l'acqua della rete cittadina è ora tornata pulita, sicura e priva di alcuna contaminazione batterica. A certificarlo sono le ultime analisi di laboratorio effettuate dal gestore idrico Abbanoa sui campioni prelevati nella giornata di ieri, venerdì 18 settembre.

I test hanno riguardato diversi punti strategici del centro abitato, tra cui l'asilo nido "Is Arruastas" di via Falcone, la struttura "Casa Serena" in corso Colombo, la fontanella pubblica di via Cagliari e, soprattutto, la condotta di via Monte Altari, il punto critico da cui era emersa la positività al batterio Escherichia coli . In tutte le aree campionate i valori di coliformi, enterococchi ed Escherichia coli sono risultati pari a zero, rientrando perfettamente nei parametri di legge.

«I nostri laboratori hanno verificato che tutti i punti di campionamento sono a norma - ha fatto sapere Abbanoa tramite nota stampa -, anche quello di Monte Altari. Abbiamo inviato i risultati al Comune e all'Asl. Appena quest'ultima conferma l'esito il sindaco potrà togliere l'ordinanza ».

In queste ore, gli uffici del Comune di Iglesias sono già al lavoro per predisporre l'ordinanza di revoca delle restrizioni. Non appena l'azienda sanitaria firmerà il via libera definitivo, il sindaco Mauro Usai potrà revocare il divieto assoluto sull'uso dell'acqua e disporre la regolare riapertura delle scuole.

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