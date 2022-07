Un grosso incendio è in corso a Portoscuso, in località Bruncu Teula.

Le fiamme, alimentate dal vento, corrono lungo i terreni. Dalla zona si alza una densa nube di fumo.

Sul posto gli uomini della Stazione del Corpo Forestale di Sant’Antioco, con il personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Marganai e Pula. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sant’Antioco, una squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia e 3 squadre di volontari.

L'incendio a Siamanna (foto inviata da un nostro lettore, Angelo Atzori)

Emergenza inoltre a Siamanna dove in località “Siapiccia” l’intervento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu, Bosa Anela, e 1 Canadair. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas, 2 squadre dei Vigili del fuoco.

Il rogo a Siamanna (foto Corpo forestale)

A Nurri, in località “Su Muscadroxiu”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili e di Escalaplano, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Sorgono. Presenti anche 3 squadre dell’Agenzia.

A Mandas e a Portoscuso l’incendio si è avvicinato alle case e almeno una decina di famiglie sono state fatte evacuare per sicurezza. "Le fiamme sono riprese con forza - spiega il sindaco di Mandas, Umberto Oppus - e dopo pranzo alcune famiglie sono uscite di casa perché le fiamme si stavano avvicinando sempre di più". Alcuni di loro hanno provato anche da soli a spegnere l'incendio.

L'incendio a Mandas (foto Corpo forestale)

Le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì con il personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Villasalto, San Cosimo, Fenosu, Sorgono e due Candair, più l’A500.

Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Isili, Villanovatulo e Senorbì, una squadra dei Vigili del fuoco di Mandas.

Mentre potranno fare rientro nelle loro abitazioni le cinque-sei famiglie allontanate oggi pomeriggio a Portoscuso. Un rogo ha lambito abitazioni diverse abitazioni di campagna. "La situazione sta tornando alla normalità - ha precisato il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori - si stanno spegnendo gli ultimi focolai".

Accanto alle squadre a terra a Portoscuso hanno operato anche due elicotteri della flotta regionale.

Altra emergenza a Villaspeciosa, località “F.ta di Uta”, con spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Capoterra, col personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Pula e Marganai.

Sono intervenute 3 squadre di volontari e una squadra dei Vigili del fuoco di di Cagliari.

A Usellus, in zona “S. Reparata”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu. Sono intervenute una squadra GAUF di Oristano, 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Usellus e i Vigili del fuoco di Ales.

A Villamassargia il coordinamento è stato curato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Marganai e Fenosu (SuperPuma). È intervenuto anche il Canadair da Olbia, oltre a 4 squadre di volontari.

A Laconi, località “Fontana Oniga”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Laconi coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Farcana. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas, una squadra dei Vigili del fuoco di Ales e 3 squadre di volontari.

Infine, a Villanova Monteleone località “Sa Rena”, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villanova Monteleone, con il personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Limbara, Alà, Bosa, ed è intervenuto un mezzo nazionale Drago 144. Operative 3 squadre dell’Agenzia Forestas, una squadra dei Vigili del fuoco di Alghero e una squadra di volontari.

(Unioneonline/s.s.)

Il rogo a Terraseo Altra giornata di incendi in Sardegna: nella foto il rogo a Terraseo, nel Sulcis Paura oggi nella zona di Terraseo per un grosso incendio Le fiamme a Terraseo Il fumo si leva dalla zona di Terraseo, nel Sulcis Molta paura per i residenti della zona di Terraseo L'elicottero impegnato nello spegnimento dell'incendio

SETTIMO SAN PIETRO – A Settimo San Pietro il fuoco ha aggredito un'area alla periferia del paese con intervento dei forestali e dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza il sito. Si indaga ora per risalire alle cause dell'incendio e alle eventuali responsabilità. Altri episodi si sono verificati sempre nel pomeriggio nelle campagne di Selargius e Quartucciu con interventi dei Vigili del fuoco che hanno limitato i danni. Anche qui le fiamme hanno attraversate zone incolte trovando facile esca fra le stoppie.

Antonio Serreli





