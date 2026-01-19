Forti piogge nel Sulcis e cantine allagate: i primi interventi dei Vigili del fuocoI pompieri sono intervenuti per soccorrere alcune persone in difficoltà
I primi effetti del maltempo si sono fatti sentire soprattutto nel Sulcis. Le piogge abbondanti, durante la notte, hanno provocato allagamenti in alcune cantine delle abitazioni di Domusnovas.
In azione i vigili del fuoco che sono intervenuti in aiuto delle persone in difficoltà. Segnalazioni anche da altri comuni del Sulcis Iglesiente ma per fortuna per ora si è trattato di interventi non particolarmente critici e senza alcun danno alle persone.
Nessun disagio particolare segnalato invece nel resto del sud della Sardegna.