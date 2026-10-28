Le varie facce del bullismo, da quello vecchio tipo a quello incardinato sui social, sono state al centro del focus ospitato a Carbonia al teatro Centrale nell'ambito della seconda annualità del programma ministeriale "In rete contro il bullismo".

Un gol metaforico contro questa forma di discriminazione che incide pesantemente sul benessere degli adolescenti di cui ha parlato anche una persone il cui padre di gol reali se ne intendeva, e che da ragazzino ha a sua volta vissuto momenti difficili.

Fra gli interventi nel corso del convegno, infatti, anche quello di Nicola Riva, figlio di Gigi Riva, club ambassador del Cagliari Calcio, molto applaudito dai ragazzi nel momento in cui ha raccontato alcuni aneddoti dell'adolescenza dello stesso Gigi Riva, come ad esempio i periodi delicati vissuti dopo l'improvvisa morte del padre.

L'evento, intitolato "La forza delle parole, sguardi, esperienze e idee per crescere assieme", organizzato dall'istituto Loru-Dessì di Villacidro, ha permesso alle scuole di Carbonia e a una platea di esperti e docenti di fare il punto sull'attenzione sempre maggiore nei confronti delle dinamiche e le responsabilità del bullismo, sulla prevenzione del cyber bullismo, sulle cyber violenze sui banchi di scuola, e su come prevenire la violenza fra gli adolescenti. Temi affrontati con l'apporto anche dell'esperienza umana e sportiva di Nicola Riva, e l'imprescindibile supervisione della Polizia scientifica.

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