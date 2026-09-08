Una nuova ondata nelle ultime ore. Sono 51 i migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna nelle ultime ore, tra di loro anche otto minori e tre donne. Il primo e più consistente sbarco è avvenuto ieri pomeriggio a Sant'Antioco, nel Sulcis. Un barchino con a bordo 18 persone è stato intercettato al largo di Capo Sperone. I migranti, tra i quali due donne e cinque minori, sono stati trasferiti in porto a Sant'Antioco.

Poco dopo la Capitaneria ha intercettato sempre nell'area di Sant'Antioco un altro barchino con a bordo 12 persone. Gli altri sbarchi si sono registrati nel corso della serata lungo la spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi. Tutti i migranti sono stati poi trasferiti nel Centro di accoglienza di Monastir.

(Unioneonline En.Ne.)

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